صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع خوشاب اور میانوالی میں وائلڈ لائف طرز پر تفریحی مقامات بنانے کی تیاریاں

  • سرگودھا
ضلع خوشاب اور میانوالی میں وائلڈ لائف طرز پر تفریحی مقامات بنانے کی تیاریاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اعلی سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع خوشاب اور میانوالی میں وائلڈ لائف کے تحت شروع کیے جانے والے دو تفریحی منصوبوں پر اب تک کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایم یو صبا عادل نے بتایا کہ وادی? سون (ضلع خوشاب) اور چشمہ (ضلع میانوالی) میں وائلڈ لائف کے جدید طرز کے تفریحی مقامات قائم کیے جا رہے ہیں ،کمشنر جہانزیب اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے سرگودھا ڈویژن کے عوام کے لیے موجودہ حکومت کا تحفہ ہیں جنہیں جلد از جلد گراؤنڈ پر شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ محکمے باہمی تعاون سے ان منصوبوں کو بروقت مکمل کریں تاکہ عوام کو جدید اور معیاری تفریحی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وادی سون اور چشمہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے باعث ملک بھر میں منفرد اہمیت رکھتے ہیں اور ان منصوبوں سے ان مقامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیاحتی مراکز کے طور پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن