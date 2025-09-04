ضلع خوشاب اور میانوالی میں وائلڈ لائف طرز پر تفریحی مقامات بنانے کی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اعلی سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع خوشاب اور میانوالی میں وائلڈ لائف کے تحت شروع کیے جانے والے دو تفریحی منصوبوں پر اب تک کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایم یو صبا عادل نے بتایا کہ وادی? سون (ضلع خوشاب) اور چشمہ (ضلع میانوالی) میں وائلڈ لائف کے جدید طرز کے تفریحی مقامات قائم کیے جا رہے ہیں ،کمشنر جہانزیب اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے سرگودھا ڈویژن کے عوام کے لیے موجودہ حکومت کا تحفہ ہیں جنہیں جلد از جلد گراؤنڈ پر شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ محکمے باہمی تعاون سے ان منصوبوں کو بروقت مکمل کریں تاکہ عوام کو جدید اور معیاری تفریحی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وادی سون اور چشمہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے باعث ملک بھر میں منفرد اہمیت رکھتے ہیں اور ان منصوبوں سے ان مقامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیاحتی مراکز کے طور پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔