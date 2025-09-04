صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 کلو آٹے کا تھیلا مزید 70 روپے مہنگا : قیمت 900 روپے ہوگئی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آٹے کے دس کلو کے تھیلے کی قیمت میں راتوں رات مزید 70روپے اضافہ ، قیمت 900روپے تک جا پہنچی، جبکہ گندم کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک میں فروخت کیلئے مافیا نے انتظامیہ کی سیلاب زدہ علاقوں میں مصروفیت کا بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔۔۔

ذرائع کے مطابق فلور ملزمالکان نے پول کے ذریعے خود ہی آٹے کے نرخ طے کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جبکہ انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی جانب سے اس سلسلہ میں تاحال کچھ نہیں کیا جا رہا ، اعلیٰ انتظامیہ سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف ہے ، جس کا بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے مڈل مین مافیا نے فلور ملوں سے گٹھ جوڑ کر کے گندم کی ذخیرہ اندوزی شرو ع کر رکھی ہے ، جس سے آٹے کے نرخوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے ، گزشتہ روز بھی آٹے کے دس کلو کے تھیلے کی قیمت میں یکمشت 70روپے اضافہ کر دیا گیا جو کہ حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ ہونیوالا سب سے زیادہ اضافہ ہے ، دوکاندارو ں کا کہنا ہے کہ ملوں سے آٹے کی سپلائی کے موقع پر ہر مرتبہ آئندہ مزید اضافہ کا عندیہ بھی دیدیا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے چور بازاری اور گندم کی ذخیرہ اندوزی بھی بڑھتی جا رہی ہے ،ایک ماہ کے اندر آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں 560روپے تک اضافہ ہو چکا ہے ،صارفین نے کہا ہے کہ حکومت نے ابھی سے اقدامات نہ اٹھائے تو چینی کی طرح لوگ ایک ایک کلو آٹے کیلئے بھی ترسیں گے ، وزیراعلی پنجاب فوری فوری نوٹس لیں۔ 

 

