ٹماٹر کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ،250روپے کلو تک فروخت
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )کلورکوٹ شہر میں ٹماٹر کی قیمتیں آ سمان پر پہنچ گئیں ،120روپے سرکاری ریٹ والا ٹماٹر300روپے سے لیکر350روپے کلو تک فروخت انتظامیہ خاموش غریب گاہک پریشان۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کلورکوٹ شہر اور گردونواح کے علاقوں میں ٹماٹر کی قیمتیں اسمان پر پہبچ گئیں چیکن اینڈ بیلنس کا موثر نظام نہ ہونے سے ٹماٹر کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں 120روپے کلو سرکاری ریٹ پر عوام کو ملنے والہ ٹماٹراج بھی300سے لیکر350روپے تک فروخت ہوتا رہا کل یہی ٹماٹر کلورکوٹ میں چار سو روپے تک بھی فروخت ہوا ہے میڈیا کی نشاندہی کے باوجود ٹماٹروں میں اوورچارجنگ کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا ٹماٹر کیساتھ دیگر سبزیوں پھلوں کے نرخوں میں بھی اوورچارجنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔