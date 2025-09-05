صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
چھوٹے اداروں کے سروے کا فیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی جانب سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ اور سرمایہ کاری کی صورتحال بہتر کرنے کیلئے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کا مکمل سروے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

 ،جس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں،مینوفیکچرنگ یونٹس، تھوک و پرچون کی دوکانوں ،موٹر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مرمت اور دیکھ بھال کی شاپس کی مکمل تفصیلات جمع کی جائیں گی،اس ضمن میں وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے تحت پاکستان بیورو آف شماریات (PBS) کی ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں ، اورانڈسٹریز،کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی سپیشل سیکرٹری نوشین ملک کی جانب سے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو تفصیلات ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ آگاہ کیا گیا کہ سروے کا مقصد فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کے لیے اہم ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے ۔ تازہ اور قابل اعتماد ڈیٹا SMEs کی ترقی اور بہتری کے لیے ناگزیر ہے ، ترجیح بنیادوں پرسروے ٹیموں سے ہر ممکن تعاون یقینی بناتے ہوئے متعلقہ اداروں تک رسائی میں سہولت فراہم کر کے ضروری معلومات مہیا کی جائیں ۔ 

 

