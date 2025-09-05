جشن عید میلاد النبی ؐکل عقیدت اور احترام سے منا یا جائیگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کل ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی ؐ عقیدت اور احترام سے منا یا جائے گا، شہر شہر چراغاں، مسجدوں، گھروں اور عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔
جگہ جگہ بارگاہ رسالتؐ میں ہدیہ درود و سلام محفلوں کا سلسلہ جاری،ان خیالات کا اظہار صدر مرکزی میلاد سرگودھا ضلع سرگودھا خالد اقبال مسرت نے بات چیت کرتے ہوئے کیا ، انہوں نے کہاکہ کل ضلع بھر میں جشن عید میلاد النبی ؐعقیدت اور احترام سے منائے جائے گا جس کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ،شہر سرگودھا کو دلہن کی طرح سجا گیاہے ،مرکزی جلوس صبع 30-9 بجے شروع ہوگا،مرکزی جلوس جامع مسجد حامد علی شاہ سے شروع ہوکر کچہری بازار ، امین بازار، ریل بازار،لیاقت مارکیٹ،غلہ منڈی، مسجد بلاک نمبر 1 ،شربت والے چوک ،گڑ بازار ، اردو بازار ، ابنالہ سکول ،گول چوک،۔ آزاد روڑ ، ڈیری روڑ،سٹی روڑ، میاں خان روڑ سے ہوتے ہوا جامع مسجد حامد علی شاہ پر اختتام پزیر ہوگا،مرکزی جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ عاشقان رسول ؐ دودھ، حلوئے ، چاول، مٹھائی ، جوس کے ساتھ ساتھ جلوس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرینگے ۔