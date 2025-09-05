12 ربیع الاول کے جلوسوں اور محافلِ میلاد کے انتظامات فائنل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن رائے محمد یاسر بھٹی کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں 12 ربیع الاول کے جلوسوں اور محافلِ میلاد کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔
اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے اب تک کی تیاریوں اور اقدامات پر بریفنگ دی۔اجلاس میں سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران ،ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان، اے ڈی سی جی رانا محمد ابو بکر، ایم او آر زویا بلوچ سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے ۔ ایڈیشنل کمشنر نے ہدایت کی کہ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے تمام روٹس پر مثالی صفائی کو یقینی بنایا جائے ، سڑکوں پر تجاوزات نہیں ہونی چاہئیں اور کہیں بھی سیوریج یا پانی جمع نہ ہونے دیا جائے ۔