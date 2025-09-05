صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو خوشحال ترقی یافتہ دیکھنا ن لیگ کا خواب ،تعبیر ملنے والی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
پاکستان کو خوشحال ترقی یافتہ دیکھنا ن لیگ کا خواب ،تعبیر ملنے والی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان کو خوشحال ترقی یافتہ دیکھنا ن لیگ کا خواب ہے جس کی تعبیر ملنے کے قریب ہے انشاء اﷲ جلد اہلیان پاکستان دیکھیں گے کہ پاکستان میں ترقی کا عمل شروع ہوچکا ہے۔۔۔

 ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ’ پاکستان مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق رکن صوبائی اسمبلی چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ ن ملک میں قیام امن’ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کیلئے اپنا کردار ادا کررہی ہے ہماری اولین ترجیح معاشی استحکام ہے اور انشاء اﷲ اس کے تحت عوام کو حقیقی تبدیلی میسر آچکی ہے چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ عوام نے ہمیں بھاری مینڈیٹ دیکر ایوان تک پہنچایا ہے۔ جس کیلئے ارکان اسمبلی اور وزراء اپنا کردار ادا کرینگے اور عوام کو بہت جلد ریلیف ملے گا۔ 

 

