صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2کروڑ49ہزارروپے سے بند تیار،زرخیز زمینیں محفوظ

  • سرگودھا
2کروڑ49ہزارروپے سے بند تیار،زرخیز زمینیں محفوظ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دریائے جہلم پر ودھن کے مقام پر 2کروڑ49ہزارروپے کی لاگت سے بند کی تعمیر مکمل ہونے سے ودھن گاؤں کی آبادی، سوئی گیس کا انفراسٹرکچر، بجلی کے پولز اور وڈھن و یکے والا گاؤں کی زرخیز زرعی زمینیں مؤثر طور پر محفوظ ہو گئیں۔۔۔

محکمہ انہار افسران کی جانب سے صوبائی حکام کو ارسال کردہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ حالیہ مون سون میں تقریباً 127,000 کیوسک کا درمیانے درجے کا سیلابی ریلا رسول بیراج کے نیچے سے گزرا، اور تمام تعمیر شدہ اسٹڈز سالم رہے ، جس سے کیے گئے کاموں کے معیار اور مؤثریت کی تصدیق ہوئی۔ ان کاموں کی بروقت تکمیل نے دریا کی کٹاؤ کی کارروائی کو روکا اور دریا کے کنارے کو محفوظ رکھا، جس سے آبادی، سوئی گیس لائن، زرعی زمین اور دیگر اہم انفراسٹرکچر محفوظ رہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر ہسپتالوں ، مراکز صحت میں ادویات کا فقدان

کمشنر ،آر پی او اور ڈپٹی کمشنر کا ماجراں کلاں کیمپ کا دورہ

بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع

ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر حافظ آ باد کا قادر آ باد بیراج ، فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ

فسطائی نظام متاثرین کی مدد نہیں کرے گا :سلمان راجہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ