2کروڑ49ہزارروپے سے بند تیار،زرخیز زمینیں محفوظ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دریائے جہلم پر ودھن کے مقام پر 2کروڑ49ہزارروپے کی لاگت سے بند کی تعمیر مکمل ہونے سے ودھن گاؤں کی آبادی، سوئی گیس کا انفراسٹرکچر، بجلی کے پولز اور وڈھن و یکے والا گاؤں کی زرخیز زرعی زمینیں مؤثر طور پر محفوظ ہو گئیں۔۔۔
محکمہ انہار افسران کی جانب سے صوبائی حکام کو ارسال کردہ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ حالیہ مون سون میں تقریباً 127,000 کیوسک کا درمیانے درجے کا سیلابی ریلا رسول بیراج کے نیچے سے گزرا، اور تمام تعمیر شدہ اسٹڈز سالم رہے ، جس سے کیے گئے کاموں کے معیار اور مؤثریت کی تصدیق ہوئی۔ ان کاموں کی بروقت تکمیل نے دریا کی کٹاؤ کی کارروائی کو روکا اور دریا کے کنارے کو محفوظ رکھا، جس سے آبادی، سوئی گیس لائن، زرعی زمین اور دیگر اہم انفراسٹرکچر محفوظ رہے ۔