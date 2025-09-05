محکمہ اریگیشن کی اراضی پر قبضے ،واگزار کروانے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اریگیشن حکام نے محکمہ کی جگہوں سے تجاوزات کے خاتمہ کیلئے اقدامات شروع کرتے ہوئے پولیس سے مدد طلب کر لی۔۔۔
ایگزیکٹو انجینئر رسول ڈویژن لوئیر جہلم کینال کی جانب سے آ گاہ کیا گیاکہ نہر کے کنارے مختلف مقامات پر لوگوں نے کھوکھے اور دوکانات بنا رکھے ہیں ، جنہیں متعدد مرتبہ نوٹسز بھی جاری کئے گئے مگر عملدرآمد نہیں ہو رہا، محکمہ ہذا کی جانب سے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت بنائی گئی محکمانہ ٹیموں کو کاروائی کیلئے پولیس کی مدد درکار ہے لہذا ترجیح بنیادوں پر پولیس نفری فراہم کی جائے تاکہ اس آپریشن کا جلد از جلد اس کا آغاز ہو سکے ۔