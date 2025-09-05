صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کا ریلوے ٹریک کے اطراف گرین بیلٹ کی تعمیر کا مطالبہ

  • سرگودھا
شہریوں کا ریلوے ٹریک کے اطراف گرین بیلٹ کی تعمیر کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہری پورہ سے لے کر صدیق آباد ،مجاہد کالونی تک درجنوں آبادیو ں کے ہزاروں مکینوں نے ریلوے ٹریک کے اطراف گرین بیلٹ کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔۔۔

بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ ریلوے ٹریک کے اطراف جگہ جگہ گندگی کے ڈھیرمتعدد مرتبہ شکایات کے باوجود ختم نہیں ہو سکے جس پرملحقہ علاقوں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریک کے دونوں اطراف لگائے گئے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کی وجہ سے لوگوں کا رہنا محال ہو چکا ہے ’ ملحقہ گلیوں میں تعفن ہی تعفن ہے ریلوے انتظامیہ بھی اس حوالے سے متعدد مرتبہ بلدیہ سرگودھا کو آگاہ کر چکی ہے ، یہی نہیں قبضوں کے تدارک کیلئے اقدامات سیاسی مداخلت کے باعث ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا،انتظامیہ نے موہنی روڈ کللکتہ ہاؤس سے طارق آباد ریلوے ٹریک کے اطراف سابقہ ادوار میں گندگی کے ڈھیر ختم کر کے گرین بیلٹ بنا رکھی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کمشنر سے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ان علاقوں میں بھی ریلوے ٹریک کے اطراف گندگی کے ڈھیر ختم کر کے گرین بیلٹ کی تعمیر یقینی بنائیں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر ہسپتالوں ، مراکز صحت میں ادویات کا فقدان

کمشنر ،آر پی او اور ڈپٹی کمشنر کا ماجراں کلاں کیمپ کا دورہ

بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع

ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر حافظ آ باد کا قادر آ باد بیراج ، فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ

فسطائی نظام متاثرین کی مدد نہیں کرے گا :سلمان راجہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ