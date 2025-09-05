شہریوں کا ریلوے ٹریک کے اطراف گرین بیلٹ کی تعمیر کا مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہری پورہ سے لے کر صدیق آباد ،مجاہد کالونی تک درجنوں آبادیو ں کے ہزاروں مکینوں نے ریلوے ٹریک کے اطراف گرین بیلٹ کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ ریلوے ٹریک کے اطراف جگہ جگہ گندگی کے ڈھیرمتعدد مرتبہ شکایات کے باوجود ختم نہیں ہو سکے جس پرملحقہ علاقوں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریک کے دونوں اطراف لگائے گئے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کی وجہ سے لوگوں کا رہنا محال ہو چکا ہے ’ ملحقہ گلیوں میں تعفن ہی تعفن ہے ریلوے انتظامیہ بھی اس حوالے سے متعدد مرتبہ بلدیہ سرگودھا کو آگاہ کر چکی ہے ، یہی نہیں قبضوں کے تدارک کیلئے اقدامات سیاسی مداخلت کے باعث ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا،انتظامیہ نے موہنی روڈ کللکتہ ہاؤس سے طارق آباد ریلوے ٹریک کے اطراف سابقہ ادوار میں گندگی کے ڈھیر ختم کر کے گرین بیلٹ بنا رکھی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کمشنر سے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ان علاقوں میں بھی ریلوے ٹریک کے اطراف گندگی کے ڈھیر ختم کر کے گرین بیلٹ کی تعمیر یقینی بنائیں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔