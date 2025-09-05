صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گرلز پائلٹ سکینڈری سکول کے گیٹ پر تجاوزات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ گرلز پائلٹ سکنڈری سکول کے مین گیٹ کے سامنے اور دونوں اطراف سے تجاوزات کاخاتمہ نہیں ہو سکاتفصیل کے مطابق سکول ہذا میں ڈیڑھ ہزار سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔۔۔

 جن کے آنے اور جانے میں سکول کے باہر قائم تجاوزات انتہائی مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیں، قبل ازیں متعد د مرتبہ حکام بالا اور کارپوریشن کو ایکشن لینے کا کہا جا چکا ہے اسی طرح کمشنر سرگودھا نے بھی صورتحال کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کئے مگر ان پر بھی عملدرآمد میں بااثر ٹرک /مزدہ مالکان اور ریڑھی بان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور بلدیہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں، صورتحال کے باعث بچیوں اور ان کے والدین کیلئے آنا جانا انتہائی مشکل ہو کر رہ گیا ہے ، لہذا ترجیح بنیادوں پر تجاوزات کا مستقل خاتمہ یقینی بنایاجائے ۔ 

 

