سنٹری ورکر دوران ڈیوٹی ویڈیو بناکر اپ لوڈ کرنے پر برطرف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ستھرا پنجاب کے سنٹری ورکر کو دوران ڈیوٹی خواتین کی ویڈیو بنا کر اپ لوڈ کرنے پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق نواحی علاقہ مجوکہ یونین کونسل 143 کا سنٹری ورکر محمد اصغر دوران ڈیوٹی سرکاری یونیفارم میں خواتین کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا تھا جس کا شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے سی ای او نے ستھرا پنجاب کے سنٹری ورکر کو ملازمت سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیئے جس پر سنٹری ورکر نے اعتراف جرم کرتے ہوئے آئندہ کے لئے توبہ کر لی۔