صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر دوست سکیم کسی طور بھی قبول نہیں کرینگے ، عرفان حیدر

  • سرگودھا
تاجر دوست سکیم کسی طور بھی قبول نہیں کرینگے ، عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ تاجر دوست سکیم کسی طور بھی قبول نہیں کرینگے تاجروں کے جائز مطالبات ماننے کا لالی پاپ اب تاجروں کو اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گا۔۔۔

ایک طرف حکومت تاجروں کے جائز مطالبات قبول کرنے کی بات کررہی ہے تو دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ نہیں دینگے جس سے حکومت کی منافقانہ پالیسیاں عیاں ہیں ،مذاکرات یقیناً اچھا حل ہیں مگر تاجر دوست سکیم کسی طرح بھی تاجروں کے حق میں بہتر نہیں ہے اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں عوام کیلئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہے اگر تاجروں پر ٹیکس لگا تو یہ ٹیکس تاجروں پر نہیں بلکہ براہ راست عوام پر لگے گا اور مہنگائی کا ایسا طوفان آئیگا جس میں سب کچھ بہہ جائیگا اس لئے حکومت تاجر دوست سکیم کا فیصلہ فوری واپس لے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر ہسپتالوں ، مراکز صحت میں ادویات کا فقدان

کمشنر ،آر پی او اور ڈپٹی کمشنر کا ماجراں کلاں کیمپ کا دورہ

بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع

ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر حافظ آ باد کا قادر آ باد بیراج ، فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ

فسطائی نظام متاثرین کی مدد نہیں کرے گا :سلمان راجہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ