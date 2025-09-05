تاجر دوست سکیم کسی طور بھی قبول نہیں کرینگے ، عرفان حیدر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ تاجر دوست سکیم کسی طور بھی قبول نہیں کرینگے تاجروں کے جائز مطالبات ماننے کا لالی پاپ اب تاجروں کو اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گا۔۔۔
ایک طرف حکومت تاجروں کے جائز مطالبات قبول کرنے کی بات کررہی ہے تو دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ نہیں دینگے جس سے حکومت کی منافقانہ پالیسیاں عیاں ہیں ،مذاکرات یقیناً اچھا حل ہیں مگر تاجر دوست سکیم کسی طرح بھی تاجروں کے حق میں بہتر نہیں ہے اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں عوام کیلئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہے اگر تاجروں پر ٹیکس لگا تو یہ ٹیکس تاجروں پر نہیں بلکہ براہ راست عوام پر لگے گا اور مہنگائی کا ایسا طوفان آئیگا جس میں سب کچھ بہہ جائیگا اس لئے حکومت تاجر دوست سکیم کا فیصلہ فوری واپس لے ۔