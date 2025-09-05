صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ کے بعد خطرناک اشتہاری زخمی حالت میں گرفتار

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )دریائے جہلم کے پرانے پل کے قریب پولیس مقابلہ کے بعد بد نام زمانہ خطرناک اشتہاری مجرم زخمی حالت میں قانون کی گرفت میں آ گیا ، پولیس ذرائع کے مطابق جہلم برج پر معمول کے مطابق ناکہ لگا کر چیکنگ کی جا رہی تھی۔۔۔

اس دوران پولیس نے دو موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ پل کے آہنی گارڈروں کی اوٹ میں چلے گئے اور پولیس پر فائرنگ شروع کر دی تو پولیس کو حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی کاروائی کرنا پڑی ،کراس فائرنگ کے دوران ایک ملزم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گیا اور دوسر ے کو پل کے جنوبی حصہ سے زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا ، ملزم کو محمد آصف بلوچ کے نام سے شناخت کر لیا گیا، وہ محلہ رسول آباد خوشاب کا رہائشی ہے اور منشیات اور راہزنی کے 7 سے زائد مقدمات میں ملوث ہے اور کئی سالوں سے اشتہاری چلا آرہا تھا، ملزم کے قبضہ سے 1800گرام چرس اور 30بور پسٹل برآمد ہوا ہے ۔ 

 

