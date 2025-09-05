صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگست میں 18کلو چرس،575لٹر شراب،ناجائز اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
اگست میں 18کلو چرس،575لٹر شراب،ناجائز اسلحہ برآمد

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف مہم کے دوران خوشاب پولیس نے ماہ اگست میں موثر کاروائیاں کرتے ہوئے 18 کلو گرام چرس، 575 لٹرشراب، 48 پسٹل اور30 بندوقیں بر آمد کیں۔۔۔

 پولیس کے ضلعی دفتر جوہر آباد سے جاری ہونیوالی ماہانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ ضلع خوشاب کے تھانوں میں مجموعی طور پر منشیات کے 33،اسلحہ کے 70، ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3اور کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 12مقدمات درج ہوئے جبکہ 192اشتہاری مجرمان کو قانون کی گرفت میں لیا گیا ، ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ خوشاب پولیس جرائم کے خاتمہ کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے ، انشا اﷲ ضلع خوشاب کو جرائم سے پاک علاقہ قرار دلوانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

 

