  • سرگودھا
اتحاد امت کی قوت سے ہی کفر کی چٹانیں ریزہ ریزہ کی جا سکتی ہیں،میاں بلال طارق

خوشاب(نمائندہ دُنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم ضلع خوشاب کی ہر دلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے ایام کا تقاضہ ہے۔۔۔

 کہ ملت اسلامیہ اپنے اندر اتحادو وحدت کی قوت کو بیدار کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے ، نبی کریم نے ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا اور اتحاد امت کی قوت سے ہی کفر کی چٹانیں ریزہ ریزہ کی جا سکتی ہیں ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا ایک رسول ؐ اور ایک قرآن کے پیروکار ہونے کے باوجود آپس کے اخلتلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔

 

