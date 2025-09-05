انجمن غوثیہ کے زیرِ اہتمام 11 ربیع الاول کو محفلِ سماع کی تیاریاں
بھیرہ(نامہ نگار)جشنِ آمدِ رسول ؐکے سلسلے میں انجمن غوثیہ کے زیرِ اہتمام 11 ربیع الاول کو غوثیہ چوک محلہ املی والا بھیرہ میں محفلِ سماع منعقد ہوگی۔
منتظم ڈاکٹر ذوالنورین ایوب نے بتایا کہ یہ محفل بعد نمازِ عشاء شروع ہوگی، جس میں معروف قوال نذیر اعجاز فریدی اور ان کے ہمنوا بارگاہِ رسالت میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے ، جبکہ حافظ اعجاز احمد چشتی سمیت دیگر علماء و مشائخ خطاب کریں گے ۔انہوں نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کی صبح 10 بجے ملک محمد صفدر اور ڈاکٹر محمد ایوب کی زیرِ نگرانی جشنِ عید میلاد النبی ﷺ کا جلوس نکالا جائے گا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گنج منڈی بھیرہ میں اختتام پذیر ہوگا۔