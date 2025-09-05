صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امت مسلمہ کے اتحاد بقا کیلئے سیرت نبوی پر عمل ضرور ی ہے ،میاں شہباز احمد

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ ( نمائندہ دنیا )سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ ن میاں شہباز احمدنے کہا ہے کہ سرور کائنات ؐدونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔۔

آپ ؐکے آنے سے ظلمت وجہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور دنیا کو ہدایت و روشنی نصیب ہوئی ،صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے اتحاد بقا کے لیے سیرت نبوی پر عمل ضرور ی ہے ، ہمارے نبی کریم ؐ نے پوری زندگی امن و امان اور بھائی چارے کا درس دیا ان کی حیات طیبہ پر عمل پیرا ہوکر ہم کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں ۔

 

کراچی

سندھ ہائیکورٹ نے پارکوں اور میدانوں کا کمرشل استعمال غیر قانونی قرار دے دیا

یورپی معیار کے سی آئی پی لاؤنج کا افتتاح 22ستمبر کو ہوگا

اظہار رائے کی آزادی میں صحافیوں کااہم کردار،میئر

حجاب حیا کی علامت ، مغرب اس سے خوفزدہ ہے ،منعم ظفر

کراچی میں آٹاسب سے مہنگا ، کوئی بازپرس نہیں،کاشف سعید

سندھ :ملک کا پہلا ڈیجیٹل ورکر ویلفیئر کارڈ متعارف کرانیکااعلان

