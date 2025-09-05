امت مسلمہ کے اتحاد بقا کیلئے سیرت نبوی پر عمل ضرور ی ہے ،میاں شہباز احمد
بھاگٹانوالہ ( نمائندہ دنیا )سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ ن میاں شہباز احمدنے کہا ہے کہ سرور کائنات ؐدونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔۔
آپ ؐکے آنے سے ظلمت وجہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور دنیا کو ہدایت و روشنی نصیب ہوئی ،صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے اتحاد بقا کے لیے سیرت نبوی پر عمل ضرور ی ہے ، ہمارے نبی کریم ؐ نے پوری زندگی امن و امان اور بھائی چارے کا درس دیا ان کی حیات طیبہ پر عمل پیرا ہوکر ہم کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں ۔