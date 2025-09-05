صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ کا بھیرہ پریس کلب کی تزئین وآرائش کے کام کا معائنہ

  • سرگودھا
پیر محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ کا بھیرہ پریس کلب کی تزئین وآرائش کے کام کا معائنہ

بھیرہ(نامہ نگار )معروف کالم نگار اور سیاسی و سماجی شخصیت پیر محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ نے کہا ہے کہ صحافی اپنے قلم کے ذریعے معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی کر کے ان کے فوری حل میں انتظامیہ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔

 ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کے لیے قلم کا استعمال ہی ایک اچھے اور باکردار صحافی کی پہچان ہے ۔وہ بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ میں جاری تزئین و مرمت کے کام کا جائزہ لے رہے تھے ۔ پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ نے کہا کہ بھیرہ پریس کلب کی بہتری اور خوبصورتی صحافی برادری کے لیے خوش آئند ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جرائم کی روک تھام کیلئے خصوصی ناکے ، پٹرولنگ

ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا ، تعاون کی یقین دہانی

کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل احمد پور سیال کا دورہ

سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ،جامعہ قاسمیہ میں سیمینار

محتسب ادارہ کیلئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ

چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ