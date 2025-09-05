پیر محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ کا بھیرہ پریس کلب کی تزئین وآرائش کے کام کا معائنہ
بھیرہ(نامہ نگار )معروف کالم نگار اور سیاسی و سماجی شخصیت پیر محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ نے کہا ہے کہ صحافی اپنے قلم کے ذریعے معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی کر کے ان کے فوری حل میں انتظامیہ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔
ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کے لیے قلم کا استعمال ہی ایک اچھے اور باکردار صحافی کی پہچان ہے ۔وہ بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ میں جاری تزئین و مرمت کے کام کا جائزہ لے رہے تھے ۔ پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ نے کہا کہ بھیرہ پریس کلب کی بہتری اور خوبصورتی صحافی برادری کے لیے خوش آئند ہے ۔