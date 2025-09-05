ریکارڈ اراضی سنٹر تحصیل بھیرہ میں سائلین کو مشکلات کا سامنا
بھیرہ(نامہ نگار )ریکارڈ اراضی سنٹر تحصیل بھیرہ میں دور و نزدیک سے آنے والے سائلین کو زمینوں کے ریکارڈ اور اس کی منتقلی کے معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔
سنٹر کا عملہ غریب اور ان پڑھ سائلین کی درست رہنمائی کرنے کے بجائے اپنی مٹھی گرم کرنے کے چکر میں انہیں پریشان کرتا ہے ، جس کے باعث معاملات طے کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا۔محمد شریف، امام دین، محمد علی، اعجاز احمد اور محمد جاوید نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بعض حلقہ پٹواری بھی اراضی سنٹر کے عملے سے مل کر سائلین کو مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رویہ غریب عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودہا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اراضی ریکارڈ سنٹر بھیرہ کے معاملات پر کڑی نظر رکھیں اور غریب سائلین کو پریشانی میں ڈالنے والے کرپٹ ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کریں۔