صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریکارڈ اراضی سنٹر تحصیل بھیرہ میں سائلین کو مشکلات کا سامنا

  • سرگودھا
ریکارڈ اراضی سنٹر تحصیل بھیرہ میں سائلین کو مشکلات کا سامنا

بھیرہ(نامہ نگار )ریکارڈ اراضی سنٹر تحصیل بھیرہ میں دور و نزدیک سے آنے والے سائلین کو زمینوں کے ریکارڈ اور اس کی منتقلی کے معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

سنٹر کا عملہ غریب اور ان پڑھ سائلین کی درست رہنمائی کرنے کے بجائے اپنی مٹھی گرم کرنے کے چکر میں انہیں پریشان کرتا ہے ، جس کے باعث معاملات طے کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا۔محمد شریف، امام دین، محمد علی، اعجاز احمد اور محمد جاوید نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بعض حلقہ پٹواری بھی اراضی سنٹر کے عملے سے مل کر سائلین کو مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رویہ غریب عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودہا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اراضی ریکارڈ سنٹر بھیرہ کے معاملات پر کڑی نظر رکھیں اور غریب سائلین کو پریشانی میں ڈالنے والے کرپٹ ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کریں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی

عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ