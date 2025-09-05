اہلحدیث یوتھ فورس سٹی سرگودھا کے نئے عہدیداروں کا انتخاب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اہلحدیث یوتھ فورس سٹی سرگودھا کے نئے عہدیداروں کا انتخاب مکمل کر لیا گیا،جس کا مقصد نوجوانوں کو دینی رہنمائی کر کے انہیں معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔۔۔
نوٹیفکیشن کے مطابق کنوینئر میاں عمیر احمد،ناظم تبلیغ اختر حسین جھنگوی،ناظم مالیات میاں خبیب عزیز،ناظم سوشل میڈیاعبدالرحمن،ناظم شعبہ خدمت خلق رمیض خان بھٹی،ناظم شعبہ نشر و اشاعت سید امان عظیم شاہ نقوی،ناظم سیکیورٹی انچارج، امیر حمزہ کو نامزد کیا گیا ہے نو منتخب عہدیداران نے قائدین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم کیا ہے تاکہ دین کی خدمت کی جا سکے ۔