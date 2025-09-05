بورڈ آف ریونیوکی ہدایات نظر انداز پٹواری دفاتر میں بیٹھنے سے گریزاں
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) بورڈ آف ریونیوکی واضح ہدایات کے باوجود حلقہ پٹواری اپنے دفتروں میں بیٹھنے سے گریز کرنے لگے۔۔۔
جس کی وجہ سے اپنے کاموں کے سلسلہ میں آنے والے سائلین دربدر ہو گئے پٹواریوں کے فون بھی سرکاری اوقات میں بند رہتے ہیں ، جس کی وجہ سے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، محمد خان گوندل، اکرم میکن ، بشیر گوندل ، حنیف سیفی اور دیگر نے نے بتایا کہ پٹواری طبقہ منہ زور ہو چکا ہے۔ ان کے بارے میں مختلف فورمز پر شکایات کی جا چکی ہیں لیکن پٹواری حضرات کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے ۔