80لٹر کچی شراب برآمد،2کشید کرنیوالی بھٹیاں پکڑی گئیں
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سٹی پولیس جوہر آباد نے چکوک46اور 48ایم بی چھاپے مار کارروائیوں کے دوران شراب کی دو چالو بھٹیاں پکڑ لیں اور شراب کشید کرنے والے دو افراد محمد اقبال اور محمد عابد کو قانون کی گرفت میں لے کر۔۔۔
شراب کشید کرنیوالا سامان اور مجموعی طور پر 100لٹر کچی شراب قبضہ میں لے لی دونوں ملزمان کیخلاف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ایف آئی آر کے مطابق ایف آئی آر کے مطابق تھانہ سٹی جوہر آباد نے مخبر کی اطلاع پر چک نمبر46ایم بی میں ایک ویران حویلی پر چھاپہ مار کر شرب فروش محمد عابد کو شراب کشید کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور وہاں سے شراب کشید کرنے کا سامان اور دو کینوں میں موجود 50لٹر شراب بر آمد کی ، تھانہ سٹی جوہر آباد نے چک نمبر48ایم میں چھاپہ مار کر شراب کشید کرنیوالے ملزم محمد اقبال کو شراب کشید کرنے والے سامان اور 30لٹر شراب سمیت گرفتار کیا۔