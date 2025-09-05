شاہ پور صدر اور گردونواح میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں مکمل
شاہپورصدر(نامہ نگار )شاہ پور صدر اور گردونواح میں جشن عید میلاد النبی روایتی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔۔۔
شاہ پور سٹی میں میلاد النبیؐ کا بڑا جلوس جامع مسجد غوثیہ اورشاہ پور صدر میں بڑا جلوس جامع مسجد نور سے نکالے جائیں گے یہ بات صدر میلاد کمیٹی اور مہتمم جامع مسجد غوثیہ شاہ پور رانا ممتاز جھمٹ نے بتائی انہوں نے کہا کہ جلوسوں میں علماء کرام اپنے خطابات میں حضور نبی کریمؐ کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے ، عید میلاد النبیؐ کے جلوس کے موقع پر جگہ جگہ دودھ کی سبیلیں لگائی جائیں گی ، سیکورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں ۔