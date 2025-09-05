میانوالی پولیس نے عید میلاد النبیؐ عم سکیورٹی پلان جاری کر دیا
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی پولیس کی جانب سے عید میلاد النبیؐ کے موقع پر سکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے ،ضلع بھر میں 12 ربیع الاول کو کل 65 جلوس نکالے جائیں گے ۔
جن میں A کیٹگری کے کل 05 جلوس اور C کیٹگری کے 60 جلوس ہوں گے ۔ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ﷺ کی سیکیورٹی کے سلسلے میں کل 906 پولیس افسران و جوان اور ایلیٹ فورس کی 12 ٹیمیں عوام کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گی۔ حساس مقامات کی مانیڑنگ CCTV کیمروں اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کی جائے گی۔ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی ریلیوں اور جلوسوں کی نگرانی کی جائے گی ۔