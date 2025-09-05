ضلع کرم میں مسافر گاڑی پر فائرنگ قابل مذمت ہے ، رہنما اتحاد العلماء
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اتحاد العلماء ضلع سرگودھا کے جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق کی زیر صدارت اجلاس میں ضلع کرم میں لوئر کرم کے علاقہ احمد خان کلے میں پاڑہ چمکنی سے صدہ جانے والی گاڑی پر۔۔۔۔
نا معلوم افراد کے ہتھیاروں سے حملہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شیخ نعیم طاہر، طاہر محمود،شیخ اختر کوہلی،شفقت اقبال، رضا،عون مرتضی کرمانی، چوہدری امتیاز،مظہر سمیع بٹ،عبدالرحمن اور دیگر نے کہا کہ سانحہ میں 6 افراد بے گناہ افراد کی موت لمحہ فکریہ ہے ۔