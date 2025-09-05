صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستحق افراد ،غرباء و مساکین و بیوگان سرکاری امداد سے محروم

  • سرگودھا
مستحق افراد ،غرباء و مساکین و بیوگان سرکاری امداد سے محروم

شاہپورصدر(نامہ نگار)زکوٰۃ وعشر کمیٹیاں نہ ہونے کہ وجہ سے مستحق افراد ،غرباء و مساکین و بیوگان سرکاری امداد سے محروم ہو گئے ہیں ، کمیٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے امدادی رقم حقداروں تک نہیں پہنچ پاتی۔۔۔

 سرکاری ہسپتالوں سے مستحقین علاج معالجے کی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے اگر مستحقین زکوٰۃ فارم لے کر ہسپتال جائیں تو ہسپتال انتظامیہ انہیں ممبر زکوٰۃ کمیٹی سے دستخط کروا کر لانے کی ہدایت کرتی ہے جبکہ حکومت نے ممبرزکوٰۃ کمیٹی ختم کر دیئے ہیں اس طرح بے شمار لوگ زکوٰۃ کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے مالی فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں یہ بات سعود احمد ، راجہ نذیر احمد ، سلطان خان اور دیگر نے ایک ملاقات میں کہی انہوں نے کہا کہ حکومت زکٰوۃ و عشر وصول کر رہی ہے لیکن اس رقم کو مستحقین تک نہیں پہنچایا جا رہا ، مقامی ، تحصیل و ضلعی سطح پر موجود کمیٹیاں توڑ دی گئی ہیں ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقامی سطح پر زکٰوۃ کمیٹیاں بحال کی جائیں ، مستحقین کی مدد کیلئے کمیٹیاں مساجد میں بیٹھ کر بنائی جائیں، قابل اور ایماندار شخص کا بطور ممبر زکواۃ کمیٹی چناؤ کیا جائے تاکہ غریب اور نادار لوگوں کو حکومت کی طرف سے مالی مدد مل سکے ۔

 

