صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیت مارکیٹ کا ٹرانسفارمر ایک ہفتے سے خراب ،دکاندار پریشان

  • سرگودھا
کیت مارکیٹ کا ٹرانسفارمر ایک ہفتے سے خراب ،دکاندار پریشان

کندیاں(نمائندہ دنیا ) واپڈا اہلکاروں کی بے حسی نے دکانداروں کو مشکلات میں ڈال دیا کیت مارکیٹ کا ٹرانسفارمر گزشتہ ایک ہفتے سے خراب ،ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق کندیاں مین بازار میں قائم کیت مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتہ سے ٹرانسفامر کی خرابی کی وجہ سے بجلی کا نظام منقطع پڑا ہے جسکے متعلق شکایت درج کرانے پر چیکنگ کے لیے آنے والے عملے نے لوڈر اور دیگر اخراجات کا کرایہ بھی دکانداروں سے وصول کیا لیکن اس کے باوجود تاحال ٹرانسفارمر جوں کا توں خراب پڑا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

عشرہ رحمت اللعالمینؐ بارے مذاکرہ

غیر قانونی حراست سے 5 افراد کی بازیابی کی درخواست خارج

بچے سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت میں توسیع

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ