کیت مارکیٹ کا ٹرانسفارمر ایک ہفتے سے خراب ،دکاندار پریشان
کندیاں(نمائندہ دنیا ) واپڈا اہلکاروں کی بے حسی نے دکانداروں کو مشکلات میں ڈال دیا کیت مارکیٹ کا ٹرانسفارمر گزشتہ ایک ہفتے سے خراب ،ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کندیاں مین بازار میں قائم کیت مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتہ سے ٹرانسفامر کی خرابی کی وجہ سے بجلی کا نظام منقطع پڑا ہے جسکے متعلق شکایت درج کرانے پر چیکنگ کے لیے آنے والے عملے نے لوڈر اور دیگر اخراجات کا کرایہ بھی دکانداروں سے وصول کیا لیکن اس کے باوجود تاحال ٹرانسفارمر جوں کا توں خراب پڑا ہے ۔