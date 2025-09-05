سیلاب سے لاکھوں ایکڑ پر چاول کی فصل کو نقصان:مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر کسان بورڈمہر غلام رسو ل نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جہاں مختلف فصلوں کو نقصان ہوا ہے وہاں پر لاکھوں ایکڑ سے زائد رقبے پر لگائی جانے والی چاول کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔۔۔
صرف گوجرانوالہ ڈویژن کے علاقے جہاں پر چاول کی کاشت زیادہ کی جاتی ہے وہاں پر حافظ آباد منڈی بہاوالدین وزیر آباد گجرات گجرانوالہ نارووال اور اسی طرح دیگر اضلاع میں چاول کی کاشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں چاول کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ متوقع ہے پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر ناجائز منافع خور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں جس کے باعث لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں حکومت سے گزارش ہے کہ متاثرہ علاقوں کے کاشتکاروں کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے ۔