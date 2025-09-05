صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا میں عشرہ شانِ رحمت العالمینؐ کے سلسلہ میں محفلِ میلاد

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں عشرہ شانِ رحمت العالمینؐ کے سلسلہ میں محفلِ میلاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں عشرہ شانِ رحمت العالمینؐ کے سلسلہ میں محفلِ میلاد مصطفیٰ ﷺ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصرعباس مہمانِ خصوصی اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان مہمانِ اعزاز کے طور پر شریک ہوئے ۔ اس روح پرور محفل میں یونیورسٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز، تدریسی وانتظامی شعبہ جات کے سربراہان، اساتذہ اور طلبہ وطالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔محفل کا آغاز طلبہ کے پُرکیف نعتیہ کلام سے ہوا جس نے حاضرین کو عشقِ رسول ﷺ کی فضا میں سرشار کر دیا۔ 

 

