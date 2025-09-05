سیلاب :گندم نے اونچی اڑان بھرلی ،گوشت ،سبزیاں ،دالیں مہنگی
کندیاں(نمائندہ دنیا )سیلاب اپنے منفی اثرات دکھانے لگا گندم نے اونچی اڑان بھر لی اشیائضروریہ سبزیاں دالیں گوشت مہنگے داموں فروخت ہونے لگے حکومتی ادارے مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام۔۔۔
تفصیلات کیمطابق پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد مہنگائی کے سیلاب نے غریب عوام کے منہ سے نوالہ چھین لیا کندیاں میں 6500میں فروخت ہونی والی گندم 9500سوروپے سوکلو ہوگئی جسکی وجہ سے آٹاچکی مالکان نے آٹے کے نرخ بھی بڑھادیے انتظامیہ کی کمزور گرفت کیوجہ سے حکومتی نرخ پر عمل درامد ہوتا کہیں نظر نہیں آتا مرغی کاگوشت 595روپے کی بجائے ساڑھے سات سو بڑاگوشت بارہ سو روپے چھوٹا گوشت دوہزار جبکہ ٹماٹر اڑھائی سو گوبھی دوسواور باقی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں شہریوں نے وزیراعلی پنجاب سے انتظامیہ کی مہنگائی کنٹرول ناکرنے اور مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی اپیل کی ہے ۔