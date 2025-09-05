صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں خاتون جاں بحق، بچے سمیت 5 زخمی

  • سرگودھا
ٹریفک حادثات میں خاتون جاں بحق، بچے سمیت 5 زخمی

خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں علی الصبح ٹریفک حادثات میں ایک خاتون جاں بحق اور کمسن بچے سمیت 5افراد زخمی ہو گئے۔۔۔

تھل کے گاوں بمبول میں تیز رفتار موٹر سائیکل راہگیر خاتون کوبچاتے ہوئے الٹ گیا حادثے میں خاتون امیراں اور موٹر سائیکل سوارمحمدشہزاد زخمی ہو گئے انہیں فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں امیراں بی بی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی جبکہ محمد شہزاد کو تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد منتقل کر دیا گیا ہے ،میانوالی روڈ پر سرفراز کالونی کے قریب دو موٹر سائیکل تیز رفتار کے باعث آپس میں ٹکرا گئے حادثے میں 56سالہ نور محمد ،53سالہ سکندر حیات اور اس کا 3سالہ بیٹا ایان زخمی ہوا جبکہ خوشاب روڈ پر بھٹی ہسپتال کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر لگنے سے موٹر سائیکل سوار 25 سالہ محمد منیر زخمی ہوا ریسکیو سٹاف نے چاروں زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔ 

 

