شاہ پور صدر اور گردونواح میں کیمیکل ملے دودھ کی فروخت
شاہپورصدر(نامہ نگار ) شاہ پور صدر اور گردونواح میں دن بدن کیمیکل ملے دودھ کی فروخت عام ہو گئی ۔ شہر کی تقریباً تمام ڈیری اور ملک شاپس پر جو دودھ فروخت ہو رہا ہے وہ خالص نہیں بلکہ مختلف کیمیکلز اور خطرناک اجزاء سے تیار کیا جا رہا ہے ۔
یہ دودھ بظاہر گاڑھا اور سفید دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ انسانی صحت کے لئے زہر قاتل ہے ۔ افسوس ناک امر یہ ہے کہ مقامی انتظامیہ مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ، نہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی دودھ کو پرکھنے کے لئے کوئی لیبارٹری یا مشینری دستیاب ہے ۔ پانی میں ڈٹرجنٹ اور صابن کے اجزاء جھاگ اور گاڑھا پن پیدا کرنے کے لئے ملائے جاتے ہیں جبکہ یوریا پروٹین کی مصنوعی مقدار ظاہر کرنے کے لئے مصنوعی دودھ تیار کیا جاتا ہے اور سٹارچ یا مصنوعی پاؤڈر دودھ کو میٹھا اور گاڑھا دکھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ یہ تمام اجزاء صحت کے لئے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ۔ فوڈ اتھارٹی اور دیگر اداروں کو چاہئے کہ وہ کیمیکل ملے دودھ کی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں تاکہ انسانی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں۔