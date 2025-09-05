صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
اسد عباس مگسی کا مو ضع ڈھنگانہ کا دورہ ،زمینی کٹا ؤ کا جائزہ

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے پپلاں میں کھلی کچہری میں شہریوں کے مطالبہ پر مو ضع ڈھنگانہ کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے دریا ئے سندھ کے زمینی کٹا ؤ والے مقام کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال، ایکسئن ایریگیشن اسد شفیق اور ڈپٹی ڈائر یکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان کے علاؤہ محکمہ آپباشی، ریونیو کے حکام اور مقامی شہری مو جود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو دریا ئی کٹا ؤ کی نگرانی کر نے اور منصوبہ کی پیش رفت سے متعلقہ حکام سے رابطہ کرکے فنڈز کی منظوری کے بعد فوری کا م شروع کر انے کی ہدایت کی۔

 

