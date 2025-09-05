صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھکر :منڈی ٹائون میں غیرقانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان نے منڈی ٹاؤن میں غیر قانونی مارکیٹوں، بلڈنگزکے تھڑوں اورڈھانچوں کو منہدم کردیا۔

اس موقع پراسسٹنٹ کمشنرمہتاب احمد خان نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کے احکامات کی روشنی میں تحصیل بھکر میں پیرا فورس کے ہمراہ ناجائز تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن تسلسل کے ساتھ جاری ہے جس کا بنیادی مقصد سرکاری اراضی قابضین سے واگزار کروانا ہے تاکہ عوام الناس کو بہتر اور کشادہ ماحول کی فراہمی کیساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں ریلیف میسر آسکے ۔

 

 

 

 

 

