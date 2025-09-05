ڈپٹی کمشنر خوشاب کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے کہا ہے کہ قبضہ مافیا کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے عملی اقدامت اٹھانے کی ضرورت ہے۔۔۔
محکمہ مال کے افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوور سیز پاکستانیر کی اراضی کو ناجائز قابضین سے واگزار کر اکر اصل مالکان کے حوالے کریں ، اس ضمن میں کسی بھی سطح پر غفلت اورلا پرواہی برداشت نہیں کی جائے گی ، انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈی سے آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ ڈسٹرکٹ اوور سیز پاکستانی کمیٹی کے اجلاس میں خطاب کے دوران کیا ،فروہ عامر نے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے ہوئے قبضہ مافیا کیخلاف سخت کاروائی کے احکامات جاری کئے ۔