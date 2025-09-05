جشن عیدمیلادالنبی ؐکے حوالے سے امن کمیٹی کا اہم اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اہم اجلاس کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ممبر قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر اعوان، چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز، سکیورٹی و انتظامی اداروں کے افسران، علماء کرام اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ عید میلادالنبی ؐہمارے لیے خوشی اور رحمت کا دن ہے ۔ اس موقع پر ایسا پرامن ماحول قائم کیا جائے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ یا غلط فہمی پیدا نہ ہو اور تمام شہری بلا تفریق مل کر یہ بابرکت دن خوشی سے منائیں ۔آر پی او شہزاد آصف خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ ادارے ہمہ وقت الرٹ رہیں گے ۔ تمام انتظامی افسران، پولیس فورس اور جلوس و محافل کے منتظمین کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی ممکن ہو سکے ۔ ملک شاکر بشیر اعوان نے کہا کہ حکومت عید میلادالنبی ﷺ کو مذہبی عقیدت و احترام اور شایانِ شان انداز میں منانے کے لیے پرعزم ہے ۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ جشن عید میلادالنبی ﷺاتحاد، بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیتا ہے ۔