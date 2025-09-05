کمشنر اور ڈی سی کا سیلاب زدہ علاقے مڈھ رانجھا کا دورہ
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا ) کمشنر سرگودھا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ کے ہمراہ تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقے مڈھ رانجھا فلڈ سیکٹر کا دورہ کیا۔
اس موقع پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے قائم کیے گئے ریلیف کیمپ، فیلڈ اسپتال اور لائیوسٹاک ٹیم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ نے ریلیف آپریشن کی صورتحال اور متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمشنر سرگودھا نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ متاثرین کی فوری امداد اور بحالی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔