ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو پپلاں ،مریم نوازہسپتال کا دورہ
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پپلاں اور مریم نواز ہاسپٹل حافظ والہ کا دورہ۔
ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں کی ایمر جنسی، فارمیسی، لیبارٹری، زنا نہ و مر دانہ میڈیکل وارڈز سمیت جملہ شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مریضوں کی عیادت کی، ان کے مسائل دریافت کیئے ،صفائی ستھرائی کے نظام اور فراہم کر دہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے مریم نواز ہاسپٹل حافظ والہ کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور علاج معالجہ کی سہولیات کا جائزہ لیا۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر نے عوامی مسائل کے فوری حل کیلئے میونسپل کمیٹی پپلاں کے سبزہ زار کھلی کچہری لگائی ،انھوں کہا کہ حکومتی ویژن کے مطابق ہر ٹاؤن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی سی آفس کے دروازے ہر شہری کیلئے کھلے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے علووالی، پپلاں اور ہرنولی میں بند سیوریج لائنوں کی شکایت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے سی او ضلع کونسل اور اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کو سیوریج لائنوں کی صفائی اور بحالی و مرمت کا حکم دیا۔