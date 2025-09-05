صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن عید میلاد البنی : کے پی کے سرحد پر اضافی نفری تعینات

  • سرگودھا
سرگودھا(نعیم فیصل سے ) جشن عید میلاء البنیؐ پر سرگودھا ڈویژن میں 250 جلوس اور محفل میلاد کی479 تقریبات منعقد ہونگی ،9 جلوسوں کو انتہائی حساس قرار دیتے ہوئے مجموعی طور پر 5 ہزار سے زائد پولیس افسران و ملازمین کے ساتھ ایلیٹ فورس اور لیڈی پولیس بھی تعینات ہوگی۔۔۔

کنٹرول روم کو آج سے فعال کر دیا جائے گا،اورسی سی ٹی وی کیمروں سے جلوسوں کی مانیڑنگ بھی کی جائے گی، حسا س اداروں کی جانب سے ممکنہ طور پر تخریب کاری کے خدشات کے پیش نظر بین اضلاع چیک پوسٹ کے ساتھ ساتھ کے پی کے سے ملحقہ سرحدی علاقوں پر بھی اضافی نفری تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے ،ترجمان آر پی پولیس آفیسر عابد حسین کے مطابق آر پی او محمد شہزاد آصف خان کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں ہفتہ کے روز جشن عید میلاء البنی ؐ کے موقع فول پروف سیکورٹی انتظامات کئے گئے ہیں،چاروں اضلاع سے 250 جلوس برآمد ہونگے جن میں سے 9 جلوسوں کوکیٹگری اے میں رکھ کر 5 ہزار سے زائد پولیس افسران و ملازمین تعینات کئے گئے ہیں،ضلع سرگودھا کل 84 جلوس اور 105 محفل میلاد منعقد ہونگی ،حساس اداروں کی جانب سے امسال عید میلاد النبی ؐ کے موقع پر ممکنہ تخریب کاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا جس کے پیش نظر میانوالی اور بھکر سے ملحقہ کے پی کے کے سرحدی علاقوں پر اضافی نفری تعینات کر کے چیکنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ۔

 

