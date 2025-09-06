صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید میلاد النبیؐ :حلوہ پوری’بریانی پلاؤ اور مٹھائیوں کا اہتمام

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عید میلاد النبیؐ کی آمد کیساتھ ہی جہاں شہر بھر میں عمارتوں’ بازاروں’ گلی محلوں اور مساجد کو سجانے کا سلسلہ گزشتہ روز عروج پر رہا۔۔۔

وہیں پر لوگوں کی کثیر تعداد نے عید میلاد النبیؐ کے موقع پر حلوہ پوری’ بریانی’ پلاؤ اور مٹھائیوں کا بھی اہتمام کیا ہے جس کی وجہ سے مٹھائیوں کی دکانوں کیساتھ ساتھ پکوان تیار کرنیوالے سنٹرز پر بھی لوگوں کا رش لگا رہا اس کیساتھ ساتھ لوگوں نے عید میلاد النبیؐ کے روز حلوہ پوری اور انواع و اقسام کے کھانوں کی تقسیم کیلئے تمام تیاری مکمل کر لی ہے ۔ 

 

