صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمسن لڑکے سے خدمت کروانے پر تھانیدار معطل ،انکوائری کا حکم

  • سرگودھا
کمسن لڑکے سے خدمت کروانے پر تھانیدار معطل ،انکوائری کا حکم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی پی او محمد صہیب اشرف کا سخت نوٹس ،کمسن لڑکے سے خدمت کروانے پر تھانیدار معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کا حکم دیدیا۔۔۔

 بتایا جاتا ہے کہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں تعینات اے ایس آئی ارشد کمسن لڑکے سے پاؤں دبوا رہا تھا ،جس پر ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے اے ایس پی سٹی کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا اور کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعما ل برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی خلاف ورزی پر سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عیدمیلادالنبیؐ:پولیس کا سکیورٹی پلان ،سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی

سیرت النبی ؐ پر عمل سے کامیابی، جماعتیں اختلاف بھلادیں:گیلانی

زکریا یونیورسٹی میں نیا ورک لوڈ نافذ، پراجیکٹ لانے پر رعایت

گگو منڈی ،سی سی ڈی فائرنگ تبادلہ،2ڈاکو ہلاک

نازیبا گفتگو ،فحش ڈانس پارٹی کا انعقاد،حکیم شہزاد زیر حراست

ملتان میں فائرنگ سے نوجوان قتل، تحقیقات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن