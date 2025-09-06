کمسن لڑکے سے خدمت کروانے پر تھانیدار معطل ،انکوائری کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی پی او محمد صہیب اشرف کا سخت نوٹس ،کمسن لڑکے سے خدمت کروانے پر تھانیدار معطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کا حکم دیدیا۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں تعینات اے ایس آئی ارشد کمسن لڑکے سے پاؤں دبوا رہا تھا ،جس پر ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے اے ایس پی سٹی کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا اور کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعما ل برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی خلاف ورزی پر سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔