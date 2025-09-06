صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
گودام پر چھاپہ، 5 من سے زائد مضر صحت ناقص گوشت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کا محکمہ لائیو سٹاک کی ٹیم کے ہمراہ مضر صحت گوشت کے گودام پر چھاپہ، 5 من سے زائد مضر صحت ناقص گوشت برآمد۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی شہباز سرور نے اپنی ٹیم اور محکمہ لائیو سٹاک کے ہمراہ تھانہ جھال چکیاں کے علاقہ میں کارروائی کرتے ہوئے گودام پر چھاپہ مار کر 200 کلو سے زائد ناقص گوشت برآمد کر لیا، گوشت کو ویٹرنری ڈاکٹر نے جانچ پڑتال کے بعد انسانی صحت کیلئے مضر قرار دیا جس پر گوشت کو تلف کر کے سپلائر کیخلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔

 

