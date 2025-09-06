کوٹمومن :سیلاب زدہ علاقوں میں’’کلینک آن بوٹس‘ ‘ سروس کا آغاز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ’’کلینک آن بوٹس‘‘سروس کا آغازکر دیا گیا،
سیلاب سے زمینی راستوں سے کٹے دیہات میں کشتیوں پر طبی سہولیات فراہم کرنے کیلئے کلینک آن بوٹ نے برج غلام رسول، تخت ہزاری اور گردونواح کا دورہ کیا،اورمتاثرہ دیہات میں گھروں کے دروازے پر جا کر مریضوں کا چیک اپ اور مفت ادویات کی فراہم کی گئیں ، ادویات میں اینٹی الرجک، اینٹی بایوٹک، بخار کی ادویات، اسکیبیز لوشن، وٹامن بی کمپلیکس، فولک ایسڈ شامل ہے ،اس موقع پر بچوں کے لیے لیکٹوجن دودھ، خواتین کے لیے ضروری دوائیں اور اینٹی انفیکشن انجیکشنز بھی فراہم کی گئیں ،متاثرہ خاندانوں میں مچھر دانی، مچھر مار اسپرے ، مچھر بھگانے والی لوشن، کوائل، صاف پانی اور ہائی جین کٹس کی تقسیم کی گئیں ۔