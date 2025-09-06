صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹے کی نئی قیمت پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ،شیری گل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل کی زیرِ صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سب ڈویڑنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا۔۔۔

 محکمہ خوراک کے افسران اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر نے واضح ہدایات جاری کیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے آٹے کے تھیلے کی نئی قیمت مقرر کی پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ کسی بھی سطح پر قیمتوں میں اضافہ یا گڑبڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ شیریں گل نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ یا زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ چینی، گھی، دالوں اور دیگر ضروری اشیائے خوردونوش کی قیمتوں پر بھی حکومت پنجاب کے مقررہ نرخوں کے مطابق عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ محکمہ خوراک اور پیرا روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ چیکنگ کریں، قیمتوں کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں اور خلاف ورزی کی صورت میں فوری جرمانے اور قانونی کارروائیاں عمل میں لائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ 

 

