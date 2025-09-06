30ستمبر کے بعد غیر قانونی واٹر کنکشن منقطع،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا سرگودھا نے غیر قانونی پینے کے پانی کے کنکشن رکھنے والے شہریوں کو 30ستمبر تک اپنے کنکشن ریگولر کرانے کی وارننگ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ 30ستمبر کے بعد غیر قانونی کنکشن رکھنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔۔۔
جس میں نہ صرف کنکشن منقطع کر دیں جائینگے بلکہ انہیں مقدمات کابھی سامنا کرنا پڑے گا ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین اور پانچ مرلہ کے مکانات پر پانی کے کنکشنوں پر پچاس فیصد سبسڈی دی جائے گی شہریوں کو صاف اور معیاری پینے کے پانی اور سیوریج کے بہتر نظام کی فراہمی اولین ترجیح ہے شہری واسا سے تعاون کریں تاکہ مسائل حل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے انہوں نے بتایا کہ فیکٹری ایریا کی نئی واٹر سپلائی سکیم کا سروے کیا جارہا آئندہ چند روز تک اس سکیم کو فعال کر دیا جائے گا جس سے پینے کے پانی کی فراہمی بہتر ہوگی اس سکیم سے سیٹلائٹ ٹاؤن سے بلاک اے کو پانی فراہم کیا جائے گا۔