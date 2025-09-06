جشن عید میلاد النبیؐ کی تیاریاں مکمل ،سرکاری عمارتوں پر لائٹنگ ،پورا شہر سجادیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جشنِ عید میلادالنبی ؐمنانے کی تیاریاں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ مکمل کر لی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی قیادت میں ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122، میونسپل کارپوریشن، اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل اور تمام متعلقہ محکموں نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔۔۔
شہر کو دلہن کی طرح سجایا جا گیا ہے مرکزی شاہراہوں، چوکوں اور بازاروں کو جھنڈیوں، پینا فلیکس، بل بورڈز اور برقی قمقموں سے دلکش انداز میں آراستہ کیا گیا ہے ۔ اہم سرکاری و نجی عمارتوں پر خصوصی لائٹنگ کی گئی ہے ،وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سرکاری اور نجی اسکولوں میں جمعہ کے روز محافلِ میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ جہاں بچوں نے نعتیہ کلام، تلاوت قرآن پاک اور درود و سلام کی پرنور محافل سے عاشقانِ رسول ؐکے دل جیت لیے ہیں۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے بتایا کہ ضلع بھر میں نکالے جانے والے میلاد جلوسوں کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جلوسوں کے راستوں پر صفائی، روشنی، پینے کے صاف پانی اور مشروبات کی فراہمی کے لیے خصوصی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں جبکہ شہریوں کے لیے مٹھائی تقسیم کرنے کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلعی پولیس کی جانب سے 12 ربیع الاول کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کی آسانی کے لیے خصوصی ٹریفک پلان تیارکیا ہے ۔