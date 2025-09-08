2منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایس ایچ او تھانہ اربن ایریا افضال گورائیہ نے دو منشیات فروشوں کو منشیات سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم بلال سے آئس 60 گرام برآمد اور ملزم شفقت سے چرس 800 گرام برآمدہوئی، جن کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلئے گئے مزید تفتیش جاری ہے۔
