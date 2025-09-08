صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار

  • سرگودھا
2منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایس ایچ او تھانہ اربن ایریا افضال گورائیہ نے دو منشیات فروشوں کو منشیات سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم بلال سے آئس 60 گرام برآمد اور ملزم شفقت سے چرس 800 گرام برآمدہوئی، جن کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلئے گئے مزید تفتیش جاری ہے۔

ایس ایچ او تھانہ اربن ایریا افضال گورائیہ نے دو منشیات فروشوں کو منشیات سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم بلال سے آئس 60 گرام برآمد اور ملزم شفقت سے چرس 800 گرام برآمدہوئی، جن کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلئے گئے مزید تفتیش جاری ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر