تین مسلح افراد کا حملہ، 35 سالہ شخص شدید زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہاتھی ونڈ کا رہائشی 35 سالہ جاوید اقبال اپنے سسرال لک موڑ آیا ہوا تھا کہ مخالف جاوید کی ایماء پر تین مسلح افراد نے اسے راستے میں روک کر ڈنڈوں اور سوٹوں کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔
حملہ آور نیم مردہ حالت میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم اور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مضروب کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ورثاء کے مطابق ملزمان پہلے ہی ایک مقدمے میں گرفتار ہیں اور شبہ کرتے ہیں کہ جاوید اقبال نے ان کے مخالفین کی مدد کی جس پر انہوں نے یہ حملہ کیا۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم تاحال مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ورثاء نے آر پی او اور ڈی پی او سرگودھا سے فوری انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔