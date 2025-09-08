خوشاب:جنوبی وزیرستان میں شہید راجہ وقار فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک
خوشاب(نمائندہ دُنیا)غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین خوشاب کے ایک اور سپوت راجہ وقار احمد نے دفاعی خدمات سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔۔۔
شہیدراجہ وقاراحمدولدامیربخش وادی سون کے گاوں چٹہ کا رہائشی تھا اور جنوبی وزیرستان میں دفاعی خدمات سر انجام دے رہا تھا ،اس نے دہشت گردوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ، شہید کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ موضع چٹہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ، نماز جنازہ میں پاک آرمی کے افسروں اور جوانوں سمیت علاقہ بھر کے مکینوں نے شرکت کی ، پاک فوج کے جوانوں نے شہید کے مزار پر سلامی دی اور پھول چڑھائے ۔